Сергей Меликов: «Одной из самых лучших традиций в канун Дня Победы я считаю акцию “Бессмертный полк”»

Временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов на своей странице в Instagram рассказал, что в шествии «Бессмертный полк-онлайн» будет и портрет его дедушки Нур-Магомеда Баловича Меликова. «Одной из самых лучших традиций в канун Дня Победы я считаю акцию “Бессмертный полк”. Мы уже не раз с большим волнением наблюдали, как гордо шествовали наши земляки с высоко поднятыми портретами фронтовиков. В этом году из-за пандемии коронавируса акция пройдет в онлайн-режиме. Среди фотографий героев будет и портрет моего деда – Нур-Магомеда Баловича Меликова», – отметил он. По словам Меликова, он был призван в 345-ю стрелковую дивизию, формировавшуюся в Дагестане, участвовал в обороне Севастополя, а летом 1942 года был тяжело ранен. «Через несколько дней после того, как он поступил в военный госпиталь в Кисловодске, город был захвачен немецкими войсками. С августа того же года дед числится пропавшим без вести, мы думаем, что он захоронен в одной из братских могил Кисловодска. К сожалению, ему не довелось увидеть, как наша армия разгромила врага, и вернуться домой», – поделился врио главы. Напомним, 30 апреля 2019 года в городе Севастополе был установлен памятник дагестанской 345-й стрелковой дивизии, в этом же году проводился автопробег «Дербент – Севастополь». Ознакомиться со списком красноармейцев, сержантов и офицеров 345-й стрелковой дивизии 1-го формирования, участников обороны города Севастополя по данным военно-пересыльного пункта (ВПП) можно по ссылке.

Источник: http://mirmol.ru