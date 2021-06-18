Сергей Меликов: «Очень рассчитываю на вашу поддержку»

Обеспокоенностью за здоровье населения родного региона пронизаны слова из обращения Сергея Меликова к дагестанцам с призывом вакцинироваться: «Призываю вас в память о тех, кого мы потеряли, и ради тех, кто должен жить дальше, сделать все возможное для благополучного завтрашнего дня. Несмотря на распространение коварной инфекции и тревожный прогноз, у нас есть шанс, и этот шанс – вакцинация. Знаю, кто-то предубежден против такого шага, кто-то испытывает сомнения и даже страх, свойственный человеческой природе. Недоверие подпитывается информационными вбросами якобы о ненадежности вакцины, а порой и грубо сработанными фейками, действующими на подсознание.

Хотел бы призвать земляков: не позволяйте манипулировать вами, вашим здоровьем и вашей жизнью!

В нашей республике, как и в других российских регионах, приняты меры для проведения массовой вакцинации. Сегодня у нас есть выбор, и все предлагаемые российскими специалистами вакцины уже доказали свою эффективность. Наши отечественные препараты признаны во многих странах.

Да, вакцинация – дело добровольное, но речь идет о нашей с вами безопасности, безопасности граждан России в целом. Вакцинация – это кратчайший путь к возвращению в русло нормальной жизни с ее повседневными заботами, планами, общением с дорогими и близкими, удовлетворением от любимой работы. Я убежден, эти ценности объединяют нас всех, и нет человека, который не желал бы добра и благополучия своим родным, друзьям, коллегам, в конечном счете, своему родному краю, родной стране.

Уважаемые друзья! Очень рассчитываю на вашу поддержку, пусть здравый смысл победит недоверие, беспечность и необоснованные страхи!»

Казалось бы, в благополучном до сих пор Дагестане по короновирусу ничего худшего в этом плане не предвещает. И вот новость, подтверждающая опасения: с 16 июня село Урахи Сергокалинского района закрыто на карантин из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией. Такое решение было принято на заседании районного оперативного штаба, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Руководитель нашего государства В.В.Путин в своих выступлениях на разных площадках призывает граждан к вакцинации от КОВИД-19 и сам вакцинировался отечественным препаратом «Спутник V». То же самое делает и Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своих выступлениях, на совещаниях, на встречах с людьми, посещая города и отдаленные села региона, личным примером показал, что вакцинация единственный способ уберечь себя и своих родных от этой опасной вирусной болезни.

Этот вирус мутирует и проявляет себя в разных регионах и на разных континентах под разными личинами, и даже не как двуликий Янус из мифов Античности, у него много лиц. И единственный способ уберечься от него пока — вакцинация.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»