Сергей Меликов объявил о создании в Дагестане оперативного штаба для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757.

В состав Оперативного штаба под руководством главы Дагестана в том числе войдут представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов Министерства внутренних дел России, МЧС РФ, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также представители органов исполнительной власти, парламента и Совета безопасности Республики Дагестан.

Решения Оперативного штаба во главе с руководителем региона являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, территориальными органами исполнительной власти и иными органами, осуществляющими деятельность на территории Республики Дагестан, а также гражданами, проживающими и находящимися на территории республики.