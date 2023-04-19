Сергей Меликов обсудил вопросы дальнейшего взаимодействия с депутатами Госдумы от Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания РФ от фракции «Единая Россия» и членами президиума регионального политического совета партии. Напомним, глава республики является секретарём регионального отделения организации.

На встрече обсудили вопросы более тесного взаимодействия органов власти республики с депутатским корпусом, в том числе в части реализации озвученных главой республики в сегодняшнем послании Народному Собранию РД тезисов. Они касаются, прежде всего, развития Дагестана и повышения качества жизни людей.