Сергей Меликов обсудил со студентами ВЭШ развитие туристического кластера Республики Дагестан

Студенты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» стали призёрами кейса-чемпионата «Развитие туристического кластера на побережье Каспийского моря». 7 июня со студентами Высшей школы экономки встретился Сергей Меликов. Встреча прошла в формате круглого стола по вопросу развития туристического кластера Республики Дагестан. В обсуждении принял участие министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. В рамках круглого стола министр рассказал о том, как обстоят дела с художественными народными промыслами в Дагестане. Для сохранения промыслов руководитель регионального туристического ведомства предложил рассмотреть возможность принятия закона Республики Дагестан о национальных брендах. Сергей Меликов заявил о готовности работать над развитием рынка сбыта изделий народных художественных промыслов. Глава Дагестана отметил: «Нам нужны советы и консультации. И вот эти советы мы будем черпать из ваших презентаций». Сергей Меликов поблагодарил студентов и пригласил их проводить работу над национальным строительством в республике и участвовать в новых встречах и обсуждениях.

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