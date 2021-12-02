Сергей Меликов: «Образование — это задача, которая стоит перед всеми»

Сергей Меликов провёл совещание по вопросам развития общего образования в Дагестане, которое состоялось при участии замминистра просвещения РФ Анастасии Зыряновой и врио директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максима Костенко. В рамках совещания, Сергей Меликов отметил, что образование сегодня стоит на первом месте, и все решения в данной отрасли должны проходить через руководителей на всех уровнях. В свою очередь, Анастасия Зырянова выделила ряд проблем данной отрасли, среди которых ликвидация трехсменного режима обучения до сентября 2023 года, а также капитальное ремонтирование дагестанских школ. Глава Дагестана напомнил, что многие из данных вопросов были озвучены летом текущего года на заседании Совета глав муниципальных образований. Кроме того, Сергей Меликов назвал образовательную систему Дагестана одной из крупнейших в стране. В республике, по словам Сергея Меликова, работает более двух тысяч шестисот образовательных организаций, для определения вектора развития образования в Дагестане был принят проект Концепции развития образования в Республике Дагестан до 2030 года, в рамках которой 2022 год объявлен Годом образования в Республике Дагестан.

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