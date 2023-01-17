Сергей Меликов: Образование должно быть высокого качества, а учреждения образования доступны для всех

2022 год Указом Сергея Меликова был объявлен Годом образования в Дагестане. В рамках данной инициативы был проведен капитальный ремонт в 210 зданиях 191 школы республики, построено 158 объектов образования, из которых 103 — школы.

Были созданы такие образовательные центры как «Альтаир», «IT- клубы», открыт 171 центр » Точка Роста». Помимо этого, Глава Республики Дагестан учредил 34 именные стипендии для молодых ученых в размере сто тысяч рублей каждая.

Однако, ряд проблем в сфере образования региона сохраняются. Их можно будет обсудить напрямую с Сергеем Меликовым в рамках прямой линии. Свой вопрос можно задать на сайте http://voprosmelikovu.ru.