Сергей Меликов обратился к дагестанцам в годовщину начала спецоперации

«Ровно год назад Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин объявил о начале спецоперации. И сегодня мы понимаем, что это было единственное верное решение.

С тех пор мы были свидетелями многих важных событий: действий Запада, которые наглядно показали, какие у них были планы в отношении России, подвигов дагестанцев, которые мужественно решали самые сложные боевые задачи, трогательные кадры, на которых бойцов из зоны СВО встречают целыми сёлами, а на передовой угощают их пловом или организуют концерты в окопах.

Сегодня в зоне СВО мы защищаем наш дом, родных и близких, возможность жить в свободной стране.

Мы защищаем ценности, близкие каждому из нас. На наших глазах простые дагестанские парни становятся Героями. Каждый россиянин сегодня знает имена офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева, старшего лейтенанта Руслана Курбанова, майора Энвера Набиева, капитана Исрафила Магомедова.

Тысячи дагестанцев сегодня на передовой. Тысячи людей обеспечивают им надежный тыл: снабжая необходимым и морально поддерживая.

Наш храбрый и свободолюбивый народ много раз за свою тысячелетнюю историю бросал все силы для Победы и давал отпор врагу только по одной причине – из-за любви к своей земле.

И сегодня мы вновь защищаем Родину! И Победа вновь будет за нами!» — написал Глава Дагестана Сергей Меликов на своей странице в телеграм.