Сергей Меликов обратился к дагестанцам в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В своей речи Меликов вспомнил о подвиге воинов-интернационалистов, храбрости «афганцев» и участников локальных конфликтов.

«Следуя своему долгу, многие воины-интернационалисты, проявляя храбрость, твердый характер и настоящий боевой дух, отстаивали национальные интересы нашей страны, устанавливали мир, порой и ценой собственной жизни, противостояли проявлениям терроризма и экстремизма.

Тысячи дагестанских военнослужащих прошли через афганскую войну, сотни из них за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, были удостоены высоких государственных наград, двум воинам-афганцам посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Память о тех событиях не имеет срока давности, и мы сделаем все возможное для того, чтобы люди, которые защищали наше Отечество, и их близкие жили достойно.

Мы благодарны участникам тех событий, которые и сегодня ведут активную общественную работу, передают молодому поколению традиции патриотизма, ответственности за Родину.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, их родным и близким крепкого здоровья, счастья и мирного неба!», –отмечается в обращении Сергея Меликова.