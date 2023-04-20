Сергей Меликов обратился к дагестанцам в честь праздника Ураза-байрам!

Глава Республики Дагестан поздравил даестанцев с окончанием священного месяца Рамадан.

«Дорогие дагестанцы! Поздравляю с одним из самых значимых для каждого мусульманина праздником – Ураза-байрам!

Позади дни строгого поста священного месяца Рамадан, в течение которого дагестанцы проявляли особое усердие в оказании помощи больным и нуждающимся. Испокон веков мусульмане встречают долгожданный праздник с особой надеждой на лучшее. Во всех домах наступает время теплых семейных застолий, добрых слов и пожеланий, время заботы и милосердия.

Мусульмане встречали ифтар не только в кругу родных и друзей, а делились радостью разговения на улицах и площадях Дагестана.

В этом году мы отмечаем Ураза-байрам в непростых условиях, когда плечом к плечу люди разной веры отстаивают будущее великой Родины. Эти дни требуют от нас, независимо от вероисповедания и национальности, сплоченности и единства, стойкости и мужества. Как сказано в Коране: «Сотрудничайте в добре и не помогайте во зле».

Уверен, что празднование Ураза-байрам еще более сблизит всех нас, наполнит сердца терпением, придаст сил для дальнейшего нравственного совершенствования.

Искренне желаю всем землякам мира и благоденствия, семейного тепла и благополучия, успехов в добрых делах и намерениях!», — говорится в тексте поздравления Сергея Меликова.