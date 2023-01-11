Сергей Меликов обозначил приоритеты в развитии Махачкалы

«Главная наша задача на сегодня — остановить известный всем передел в городе, прийти к динамичному развитию столицы с комфортной городской средой: со скверами, зелеными зонами, комфортным транспортом. Для этого должны быть и соответствующие условия: свободные дороги, специально оборудованные остановки, соответствующее нормам дорожное покрытие.

Недостаточно того, что власти республики исполняют обязательства, — все эти решения должны дойти до потребителя, до каждого жителя города», — подчеркнул руководитель республики.