Сергей Меликов обозначил основные направления развития региона

Глава Дагестана обозначил основные направления развития региона, в числе которых развитие туристической отрасли. За последние три года в Дагестане появилось около трёхсот новых средств размещения. Рост номерного комплекса связан с увеличением туристического потока в регион.

По словам Сергея Меликова, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике были построены 10 модульных гостиниц. Кроме того в 2022 году в республике была запущена новая мера государственной поддержки для муниципалитетов.

«В рамках данных мер поддержано 9 проектов в 8 муниципалитетах», — добавил Меликов.

В регионе также предусмотрены меры поддержки на создание туристической инфраструктуры. Для этого из бюджета республики были профинансированы 90 проектов.

Об устойчивом росте турпотока свидетельствуют и данные пассажиропотока аэропорта Махачкалы. За первые пять месяцев 2023 года эти показатели выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 процентов.