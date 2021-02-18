Сергей Меликов обозначил критерии социального лифта для молодежи

На встрече с молодежными и блогерскими сообществами Сергей Меликов сказал: «В качестве социального лифта для молодежи сегодня необходимы три критерия — это образование, опыт работы и компетентность». Так, врио Главы республики прокомментировал вопрос координатора федерального проекта «Трезвая Россия» по работе с молодежью Алибека Сиражудинова о молодёжной кадровой политике в Дагестане. По словам руководителя региона, должность обязывает быть ответственным перед людьми, нельзя, имея образование и не имея опыта работы и компетентности, стремится к руководящей должности. Здесь необходимо подниматься по карьерной лестнице именно по принципу лифта, то есть постепенно. Сергей Меликов отметил, что будущее республики за молодежью и в составе регионального Правительства ставка делается на более молодое поколение управленцев. Также в рамках встречи прозвучал вопрос касательно мусорной проблемы. Его задал Булач Чанкалаев. Блогер также акцентировал внимание руководителя региона на состоянии дорог и хаотичной застройке. По словам Сергея Меликова, проблема с вывозом и утилизацией ТБО может быть решена лишь при системном подходе, который позволит избежать повторения коллапса.

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