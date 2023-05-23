Политика

Сергей Меликов обозначил актуальные задачи перед республиканскими органами власти

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22 мая Сергей Меликов провёл совещание с руководителями органов власти по актуальным для региона вопросам, в числе которых инфраструктура на федеральных трассах.

В ходе заседания, Сергей Меликов заявил, что федеральные трассы должны иметь «правильную» придорожную инфраструктуру и единый архитектурный код.

«Трассы должны быть оснащены «правильной» придорожной инфраструктурой. Это большие возможности для бизнеса», — отметил глава региона.

Правительству поручено до 1 июля детально рассмотреть этот вопрос.

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