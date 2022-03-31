Сергей Меликов о туризме: Сегодня, кроме гостеприимства, у нас ничего нет

Корреспондент газеты «Голос степи» Гульфира Бекмуратова прокомментировала позицию Сергея Меликова по туризму, озвученную в рамках отчёта перед парламентом за 2021 год.

Журналист отметила, что глава республики, говоря о развитии туризма, сделал акцент на необходимости обеспечения туристической инфраструктуры и безопасных условий гостям.

«На сегодняшний день у нас, кроме гостеприимства, ничего нет. Будут оказаны меры поддержки тем, кто захочет эти условия создать», — сказал Сергей Меликов.

Гульфира Бекмуратова отметила, что туризм в Дагестане можно развить в любой точке, даже в Ногайском районе. По её мнению можжевеловая роща, конно-ездовые хозяйства, гостевой двор в муниципалитете также могут быть интересны для туристов.