Сергей Меликов о развитии Дербента

Дербент перспективная история для развития. Основным инвестором выступил наш земляк, сенатор Сулейман Керимов. Это выдающийся пример, когда сенатор активно работает в регионе. Хотел бы его поблагодарить за эту работу. В программу комплексного развития Дербента входят коммуникации и жилищное строительство.

В другой части города будет развиваться этнокультурная сфера. Это строительство духовного комплекса.

Мечеть, синагога и православная церковь.

Будем развивать набережную и парковую зону рядом с цитаделью. А соединять их будет фуникулёр.

В центре Дербента строится фонтан, который мы планируем открыть в марте следующего года.