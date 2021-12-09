Сергей Меликов о развитии частно- государственного партнёрства

Руководитель газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова привела ряд конкретных успешных примеров связанных с развитием частно-государственного партнёрства в республике: «Как показывают события последних дней, качественное государственно-частное партнерство решает общественные проблемы быстро и эффективно: в Дагестан «вернулся» эскиз панорамы Ф. Рубо «Штурм аула Ахульго», в Сулейман-Стальском районе планируется строительство школы-интерната и детского сада (с. Цмур), реализуется мастер-план пяти сёл. Что нужно сделать, чтобы перенести этот опыт успешного взаимодействия дагестанцев-патриотов, энтузиастов и государства на другие муниципалитеты республики?»

Сергей Меликов заявил, что такого рода партнёрство надо развивать во многих муниципалитетах Дагестана. Для этого нужно прежде всего создавать условия.

«Есть много выходцев из Дагестана, проживающих за пределами республики, а также местные предприниматели, которые хотят помочь своей малой Родине. Но им прежде всего нужны гарантии. Бывает, что приходит в республику человек, который хочет построить сад, школу, но он не может оформить земельный участок или какие либо другие документы для этой цели», — подчеркнул Глава Дагестана.