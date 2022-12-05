Сергей Меликов о Магомедали Магомедове: Навсегда запомню его как своего старшего друга

4 декабря 2022 года не стало Магомедали Магомедова. Экс-руководитель Дагестана ушёл из жизни в возрасте 92 лет. Трагическую новость в своём телеграмм-канале опубликовал Сергей Меликов. В словах соболезнования Глава Республики Дагестан отметил мудрость и отзывчивость Магомедали Магомедовича, его дальновидность и патриотизм.

«Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества», — сказал Меликов.

Решением Главы Республики Дагестан, в связи с кончиной почётного председателя Госсовета РД, Героя Труда РФ Магомедали Магомедова, 5 декабря объявлен в регионе днём траура.