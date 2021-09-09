Сергей Меликов о коррупции: «Теперь самим придется все это разгребать»

В своем интервью изданию «КоммерсантЪ» Глава Дагестана Сергей Меликов на вопрос о том, что борьба с коррупцией в Дагестане велась и его предшественником и до него, но результатов не видно, ответил:

«Коррупция — это не какая-то видимая цель, которую надо поразить, и все, ее не будет. К сожалению, коррупция здесь заполонила сознание людей — многие сегодня понимают, что давать взятки неправильно, но они не видят другого выхода, считая, что не давать нельзя.

Бюрократия, отсутствие нормальных взаимоотношений между людьми создают предпосылки для того, чтобы решать вопросы незаконным путем».

Врио Главы РД Сергей Меликов заявил о том, что в борьбе с коррупцией в регионе нужен комплексный подход.

Не проходит и месяца, как в СМИ появляется информация, что тот или иной высокопоставленный чиновник уличен в коррупции, взяточничестве, хищении бюджетных средств. Порою фигурантами таких дел являются сами чиновники, призванные бороться с этим злом.

В итоге одного, двух из цепочки привлекают к ответственности, остальные продолжают работать или переходят по знакомому и внедренному ими же методу в другое ведомство, где, на время затихая, вновь дают свои ростки щупальца коррупции. Так вот, пока эту поляну полностью не зачистить от сорняков, это зло не истребить.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»