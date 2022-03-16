Сергей Меликов: «Необходимо добиться, чтобы каждый бюджетный рубль тратился правильно»

Сергей Меликов провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, где приняли участие также руководители почти всех органов исполнительной власти. Обсуждены пути сокращения последствий коррупционных нарушений 2021 года и траектория работы в борьбе с коррупцией на текущий год.

Глава Дагестана подчеркнул, что в сложившейся системе международных отношений от органов власти требуется значительное повышение эффективности деятельности.

«В условиях международных санкций, непростой экономической ситуации необходимо добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль тратился правильно, приносил соответствующую пользу», — поставил он задачу.