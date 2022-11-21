Общество

Сергей Меликов: Нельзя себя отделять от общества, пользуясь служебным положением!

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Сергей Меликов ознакомился со списком детей чиновников, которые не явились по призыву осенней кампании. По итогам проверки, Глава Республики Дагестан поручил вице-премьеру Рамазану Джафарову уточнить информацию по каждой фамилии в этом списке, у кого есть объективные причины для отсрочки, предусмотренные законодательством, а у кого их нет.

«На ближайшей призывной комиссии рассмотрим этот вопрос детально», — сказал Меликов.

Кроме того, Глава Дагестана обратился к чиновникам, напомнив, что нельзя отделять себя от общества, пользуясь служебным положением!

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