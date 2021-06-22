Сергей Меликов назвал ситуацию с коронавирусом «угрожающей»

Дагестан в 20-ке лидеров по количеству заболевших. За минувшую неделю заразились 439 человек против 330. Прирост составил больше 30%. Ситуация осложняется во всех регионах, кое-где вводят обязательную вакцинацию.

В Дагестане пока прививки делают добровольно. Глава республики призвал всех активнее вакцинироваться, чтобы не пришлось вводить жёсткие ограничения.

Запреты действуют пока на массовые скопления людей, в том числе и богослужения.

Коронавирус приобретает новые формы. Сейчас активны британский и индийский штаммы. Отличаются от обычного коротким инкубационным периодом и быстрым переходом в тяжелую форму.