Сергей Меликов назвал победу дагестанских боксёров исторической

Со слов поздравления начал руководитель республики совещание с руководителями органов власти.

«Вы знаете, что российские спортсмены испытывают сильнейшее давление. Впервые за долгое время Федерация бокса России добилась для них возможности выступать под своим флагом и гимном.

И сразу – на этом чемпионате мира дважды был поднят флаг России и дважды прозвучал государственный гимн нашей страны. Оба раза этого добились дагестанцы! Поздравляю всех с этой победой! В сегодняшнее время это особенно важно», – сказал Сергей Меликов.