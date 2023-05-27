Сергей Меликов назвал экс-депутата Магомеда Гаджиева трусом и предателем

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева из «Единой России».

«Считаю закономерным решение – исключить, скажу больше – изгнать! из партии человека, которому не место в наших рядах – бывшего депутата Магомеда Гаджиева.

«Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души», — сказал Чернышевский. Действительно, это так – за европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью всё, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию.

Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы – защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой.

А ты, Магомед – не дагестанец, ты — трус и предатель!», — написал глава субъекта на своей странице в телеграм.