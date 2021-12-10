Сергей Меликов назвал четыре первостепенных вопроса по итогам работы за год

Первый вопрос заданный Сергею Меликову журналистами на пресс — конференции в рамках форума средств массовой информации «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития», касался итогов прошедшего года. Руководитель региона назвал 4 первостепенных вопроса, которые образовались по итогам работы за год. Первый касался водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений.

«Надо определить источники воды, пути ее подачи, дебет воды, стоимость работ и как итог выверенный, обоснованный и понятный для граждан тариф на воду»,- заявил Сергей Меликов.

Для этих целей по словам Главы РД будут выделяться миллиарды рублей, но эти деньги должны быть эффективно потрачены.

Второй важной проблемой Сергей Меликов назвал ТЭК-газоснабжение и обеспечение населения электричеством. Для решения этого вопроса необходимо прежде всего провести полную инвентаризацию этой отрасли.

«Эту работу надо было выполнять ежегодно, но она не проводилась и теперь мы за год-полтора пытаемся сделать, то чего не делалось 10-12 лет», -сказал Сергей Меликов.

Далее Руководитель региона остановился на системе ЖКХ на которую массово жалуется население. По словам Сергея Меликова многие предприятия ЖКХ проходят процедуру банкротства или находятся в предбанкротном состоянии.

Для исправления ситуации проводится реформирование ЖКХ республики, кроме того по этому вопросу создан оперативный штаб.

Последней проблемой были названы дороги Дагестана, которые в отличии от других регионов находятся в не самом плохом состоянии.

Но при этом Глава РД отметил, что проблемы для решения существуют, это смертность на дорогах и ряд других вопросов.