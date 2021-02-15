Сергей Меликов назначил руководителей управлений Администрации Главы и Правительства. Глава республики подписал соответствующий указ 15 февраля. Сергей Меликов определил структуру Администрации Главы и Правительства в прошлом декабре, утвердив самостоятельные структурные подразделения и подведомственные организации.

Начальником Управления Главы РД по информационной политике стал Рашид Акавов. Руководителем Управления социального развития Правительства РД стала Рашия Алиева. Юрия Алчиева назначили на должность начальника Управления Главы РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам. Начальником Управления Главы РД по вопросам противодействия коррупции стал Мустапа Генжеханов.

Курбан Нажмудинов стал начальником Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению. Руслан Рабаданов возглавил Правовое управление Главы РД. Сергей Сулейманов стал начальником Второго отдела Главы РД.

От должности освобожден Арсен Рустамов, который руководил Организационно-проектным управлением Администрации Главы и Правительства РД, и Тагиб Тагибов — с должности начальника Контрольного управления Администрации Главы и Правительства РД.

Временно исполняющим обязанности начальника Организационно-проектного управления Правительства РД назначен Ибрагим Ибрагимов, а врио начальника Контрольно-финансового управления Главы РД стал Темирлан Шабанов.