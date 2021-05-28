Сергей Меликов навестил родителей погибшего в Кизляре мальчика

Во время поездки в Кизлярский район Сергей Меликов навестил семью трагически погибшего мальчика. Гаджимагомед Курамагомедов пропал 2 мая, через пару дней его нашли мертвым.

Глава республики выразил соболезнования родителям. Мать мальчика Джамиля Ягьяева попросила главу республики помочь в лечении ребенка-инвалида. Меликов дал поручения Минтруда.

Министр Изумруд Мугутдинова сообщила, что ребенок вместе с матерью уже в понедельник будет направлен в реабилитационный центр «Надежда», где пройдет курс лечения, ребенку будет присвоен статус инвалид.