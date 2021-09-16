Сергей Меликов: «Наши спортсмены достойно представили Россию и Дагестан на Олимпийских играх в Токио»

В своей ежедневой и активной деятельности с первых дней у руля региона Глава Дагестана Сергей Меликов немало внимания уделяет развитию и пропаганде детского спорта.

15 сентября в Махачкале состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Республиканской детско-юношеской спортивной школы Министерства образования и науки РД. На фестивале по этому случаю на базе спортивной школы почетными гостями стали врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов.

Открывая юбилейные торжества, врио Главы Дагестана отметил многолетние заслуги и богатую историю Республиканской детско-юношеской спортивной школы: «За свою тридцатилетнюю историю школа стала, пожалуй, самым популярным местом среди мальчишек разных возрастов и их родителей, кузницей футболистов не только республики, но и всей страны. За эти годы проделана большая работа. Мы эту работу будем продолжать как по части создания современной материально-технической базы, развитию олимпийских и неолимпийских видов спорта, подготовке спортивного резерва в сборные команды Республики Дагестан и Российской Федерации, так и улучшения условий труда и повышения заработной платы преподавателей подобных образовательных учреждений», – отметил глава региона.

Сергей Меликов также сообщил, что в текущем олимпийском году наши спортсмены достойно представили Россию и Дагестан на Олимпийских играх в Токио. Это, как считает врио Главы РД, должно стать поводом для того, чтобы в республике развивалось как можно больше видов спорта, а значит и большее число потенциальных чемпионов и призеров региональных и международных соревнований.

Глава Дагестана напутствовал руководство школы, ее тренеров и воспитанников на новые рекорды, победы и достижения, пожелав успехов и профессионального роста.

В свой юбилей спортивная школа также получила новый комфортабельный автобус, который, как заявил глава республики, предоставит возможность детям как можно чаще представлять Дагестан на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»