Сергей Меликов напомнил о XXIII Российской выставке племенных овец и коз

Мероприятие пройдёт с 16 по 19 мая в дагестанском Каспийске, на стадионе «Анжи-Арена».

«Это масштабное мероприятие, в котором примут участие многие регионы нашей страны, в том числе новые, и наши зарубежные партнеры», – отметил глава республики и поблагодарил правительство за организацию форума.

О подготовке к нему подробно рассказал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, со вчерашнего дня уже начался заезд участников. Форум посетят представители 25 регионов России и стран СНГ. Всего ожидается свыше 500 участников.

Отметим, в выставке примут участие около 90 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводители коммерческого поголовья, которые представят более 450 голов овец и коз. Подготовлена насыщенная деловая программа, выставка-презентация современных технологий и оборудования в сфере животноводства, выставка сельскохозяйственной техники, мастер-классы по народным художественным промыслам.