Сергей Меликов напомнил о рисках в сфере пожарной безопасности в летний период

«События, происходящие в других регионах страны, в частности в Красноярском крае, показывают всю серьезность данных вопросов», — напомнил глава региона.

Напомним, в минувшую субботу в Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем и замыканий, вызванных аномальным ветром, возникли пожары, которые нанесли ущерб 60 населенным пунктам и двум садоводческим товариществам. Огнем уничтожены 827 строений, в том числе более 500 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Погибли семь человек, возбуждены и расследуются уголовные дела.