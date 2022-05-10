Общество

Сергей Меликов напомнил о рисках в сфере пожарной безопасности в летний период

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«События, происходящие в других регионах страны, в частности в Красноярском крае, показывают всю серьезность данных вопросов», — напомнил глава региона.

Напомним, в минувшую субботу в Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем и замыканий, вызванных аномальным ветром, возникли пожары, которые нанесли ущерб 60 населенным пунктам и двум садоводческим товариществам. Огнем уничтожены 827 строений, в том числе более 500 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад. Погибли семь человек, возбуждены и расследуются уголовные дела.

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