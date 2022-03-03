Общество

Сергей Меликов написал о присвоении звания Героя России Нурмагомеду Гаджимагомедову в своём телеграмм-канале 

Оставить комментарий

«Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно нашему земляку Нурмагомеду Гаджимагомедову, погибшему на Украине.

Эта награда — свидетельство храбрости и самоотверженности российского офицера.

Такая высокая оценка подвига Нурмагомеда для нас очень важна. Нурмагомед предпочёл уйти с достоинством, а не сдаваться в плен беспринципным нацистам. Он отдал жизнь ради своих товарищей, ради безопасности России и благополучия ее народа.

Мы гордимся тобой, Нурмагомед», — говорится в тексте.

Также читают:

Энрик Муслимов сопровождал участников "Вахты Герое...
Дагестанские энергетики вернули свет во все населе...
Увеличен номинал "Пушкинской карты"
Агульский район вошел в тройку по итогам конкурса ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.