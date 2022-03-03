Сергей Меликов: «Нам необходимо определиться с действенными методами, которые помогут сохранить стабильность»

Сергей Меликов провёл совещание по вопросам повышения устойчивого развития экономики республики в условиях международных санкций. Глава Республики Дагестан отметил, что наша страна была готова к санкциям, Правительство РФ уже выработало меры поддержки экономики страны, в числе которых льготное кредитование и введение моратория на проверки. «Никаких оснований для паники нет. При этом необходимо определиться с действенными мерами, которые помогут сохранить стабильность», — сказал Сергей Меликов. По словам руководителя субъекта, налоговые преференции для объектов МСП продлены и на текущий год, в их числе и двукратное снижение налога на имущество юридических лиц. В рамках совещания обсуждалось формирование оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики Дагестана. О том, как будет выстроена его работа, рассказал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, в течение пяти дней будет проведен полный анализ ценовой ситуации, а также определён уровень продуктового запаса в регионе.

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