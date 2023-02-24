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Сергей Меликов наградил участника СВО из Ногайского района медалью имени Амет-Хана Султанова

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23 февраля защитники Отечества отмечают свой праздник. Среди них и участники специальной военной операции на Украине, которые не жалея сил, защищают Родину. Даниял Ильясов в далекие 80-е годы служил со своими сверстниками на афганской войне, мужественно защищал рубежи своей Родины. И когда наша страна снова оказалась в опасности, наш земляк, даже не задумываясь, снова встал в строй.

22 февраля Глава Дагестана Сергей Меликов вручил Даниялу Астемировичу Ильясову медаль имени Амет-Хана Султанова «За вклад в патриотическое воспитание молодёжи».

Выступая на торжественном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, глава региона отметил, что в ходе СВО дагестанские ребята достойно решают поставленные задачи, отстаивают национальные интересы. Об этом свидетельствует высокая оценка их действий, не раз озвученные руководством страны, многие боевые награды.

Мы поздравляем Данияла Ильясова с заслуженной наградой и желаем здоровья и долголетия, успехов.

Источник: Голос степи

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