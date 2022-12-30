Сергей Меликов наградил спонсоров гуманитарных акций

Сергей Меликов встретился с представителями общественных объединений и предпринимательского сообщества Дагестана, принимающими активное участие в акциях гуманитарной помощи на новых территориях России.

Руководитель региона подчеркнул объединяющее значение общественных организаций и поблагодарил собравшихся за плодотворную деятельность в течение года.

«2022 год показал, насколько консолидировано наше общество. Вы на деле доказали, что дагестанцы могут быть добры к тем, кто в этом нуждается, что чужого горя не бывает. Наверное, нам это удается потому, что мы как никто другой понимаем важность взаимовыручки, братского плеча в сложные времена, которые, к сожалению, случались в истории нашей республики», — сказал Меликов.

С начала специальной военной операции общественники Республики Дагестан активно включились в работу по поддержке военнослужащих и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Уже 14 марта с участием руководителей более 100 общественных организаций республики был создан оргкомитет по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также военнослужащим, участвующим в СВО.

Глава Дагестана поблагодарил участников встречи за солидарность с курсом президента страны и внимание к военнослужащим: «Спасибо за то, что помогаете в решении многих вопросов, что, приходя в дома к людям и часто представляя власть, оставляете свои координаты, исполняете взятые на себя обязательства».

Представители 12 общественных организаций награждены Благодарностями и памятными именными часами Главы РД.