Сергей Меликов наградил победителей Школьной футбольной лиги Дагестана

Вчера, 7 мая, руководитель республики Сергей Меликов посетил финалы Школьной футбольной лиги Дагестана сезона 2022/23 и наградил победителей.

Они состоялись на стадионе Республиканской детско-юношеской спортивной школы Минобрнауки Дагестана. Сам турнир проходил в течение учебного года и охватил свыше 250 тысяч детей 3-8 классов. С 1 сентября было проведено 4 225 игр в муниципалитетах республики.

Перед основными играми глава региона продемонстрировал выдающимся голкиперам Ринату Дасаеву и Владимиру Пильгую центр вратарского искусства имени Льва Яшина. Это первая специализированная школа в республике, которая открылась к 100-летию спортивного общества «Динамо» в апреле этого года. Здесь уже проходят тренировки будущих вратарей. Гости оставили свои автографы и сфотографировались с воспитанниками школы.

По окончании матчей были определены победители Школьной футбольной лиги Дагестана 2022/23:

3 классы — Кидеринская СОШ им. Магомедова С.М. (Цунтинский район);

4 классы — Многопрофильный лицей №5» им. А.С. Пушкина (Махачкала);

5 классы — Каратинская СОШ, (Ахвахский район);

6 классы — Дербентская школа №21 (г. Дербент);

7 классы — Гапцахская СОШ, (Магарамкентский район);

8 классы — Многопрофильный лицей №30 (г. Махачкала).

Триумфаторов соревнований наградили кубками, медалями, грамотами и подарками от Российского футбольного союза. Лучшие спортсмены по итогам турнира получили памятные награды.

«В Дагестане активно работает программа «Футбол в школе». Благодаря этой программе сегодня ребята находятся здесь, проводят свои матчи.

Школьная футбольная лига — это не только встречи на футбольном поле, это возможность пообщаться друг с другом, завести много друзей и продолжать развивать этот замечательный вид спорта, который любят миллиарды людей. Ещё раз всем огромное спасибо! Поздравляю всех с сегодняшним праздником и наступающим Днём Победы!» — сказал глава региона во время награждения.

Отдельное внимание уделили детям участников специальной военной операции. Министр по физической культуре и спорту Сажид Сажидов вручил школьникам комплекты спортивной экипировки.

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян преподнёс главе Дагестана и госсекретарю РД Магомед-Султану Магомедову памятные подарки — шарфы «Динамо» и футболки с подписями игроков московского клуба.

В рамках финальной части ШФЛ, как и год назад, состоялся товарищеский матч ветеранов СССР и России против сборной ветеранов Дагестана. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

Для проведения товарищеского матча в Дагестан прибыли именитые советские и российские футболисты, в том числе заслуженный мастер спорта Эдуард Маркаров, полузащитники Руслан Агаларов и Алияр Исмаилов, защитники Эльдар Мамаев и Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов и другие.