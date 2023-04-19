Сергей Меликов наградил медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» добровольца-участника СВО Алибега Казанбиева

В марте Глава Дагестана Сергей Меликов в своём тг-канале писал о мужественном поступке Алибега – ему отказали в военкомате, так как под мобилизацию он не попадал. Но многодетного отца ничто не остановило. Он скрыл от комиссии, что недавно перенес серьёзную операцию, и поехал защищать Родину.

«Много лет Алибег преподает историю в школе, рассказывает детям о Великой Отечественной войне, героизме наших солдат и ужасах нацизма. И когда над Россией снова нависла угроза, остаться в стороне он просто не мог. Своим примером скромный учитель вдохновлял ребят на поле боя и достойно представлял родной Дагестан», – написал тогда Сергей Меликов.

А вчера из рук главы региона Алибег получил заслуженную награду.