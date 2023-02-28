Общество

Сергей Меликов наградил депутата НС РД Расима Гаджиагаева медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи»

Оставить комментарий

С этого сегодня началась работа очередной сессии Народного Собрания. Глава республики отметил самоотверженность, проявленную депутатом при исполнении гражданского долга.

Напомним, Гаджиагаев первым из дагестанских депутатов отправился в зону СВО добровольцем. Сегодня он находится в республике с кратковременным отпуском.

Выступая перед парламентариями, Расим Гаджиагаев передал большую благодарность за постоянную поддержку от всех дагестанцев-участников СВО: «С таким крепким тылом наша Победа неизбежна!»

Также читают:

В Избербаше организовали новогоднюю елку для детей...
В Дагестане пройдет хакатон «Цифровой октагон»!
Iуьрус чIалахъас
Ещё 9 госуслуг в Дагестане до конца года переведут...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *