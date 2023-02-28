Сергей Меликов наградил депутата НС РД Расима Гаджиагаева медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи»

С этого сегодня началась работа очередной сессии Народного Собрания. Глава республики отметил самоотверженность, проявленную депутатом при исполнении гражданского долга.

Напомним, Гаджиагаев первым из дагестанских депутатов отправился в зону СВО добровольцем. Сегодня он находится в республике с кратковременным отпуском.

Выступая перед парламентариями, Расим Гаджиагаев передал большую благодарность за постоянную поддержку от всех дагестанцев-участников СВО: «С таким крепким тылом наша Победа неизбежна!»