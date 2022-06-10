Сергей Меликов наградил дагестанцев, внёсших вклад в развитие республики

В Доме дружбы проходит награждение дагестанцев, внёсших вклад в развитие республики. Глава республики Сергей Меликов вручил ордена и медали работникам сферы образования, здравоохранения, строительства, энергетики, культуры и спорта.

Глава Дагестана поблагодарил дагестанцев, которые вносят свой вклад в развитие республики. «Яркими чертами дагестанского национального характера являются трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, воплощением которых являются присутствующие здесь награждаемые. В какой бы сфере вы ни работали, каждый из вас стремится к процветанию Родины, к активному, прорывному развитию на благо людей, ради высокого качества и уровня их жизни».

Сергей Меликов поздравил собравшихся с наступающим Днем России: «Более 30 лет назад Россия впервые во весь голос заявила о приверженности принципам демократии, о признании права за каждым на свободное развитие и достойную жизнь.

Сегодня светлые, пронзительные

чувства к Родине помогают дагестанцам проходить через невзгоды, сохранить себя в нелегких испытаниях, отвечать на суровые вызовы времени. Яркое свидетельство тому – участие наших с вами земляков в специальной военной операции, где они проявляют мужество и самоотверженность, прилагают все усилия для укрепления могущества Отчизны, защиты ее национальных интересов».