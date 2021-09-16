Антитеррор

Сергей Меликов наградил авторов лучших сочинений о событиях сентября 1999 года

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Старшеклассники Новолакского района приняли участие в конкурсе на лучшее сочинение о событиях 1999 года. В общей сложности на конкурс было подано около ста работ от учащихся из двадцати трёх общеобразовательных учреждений района. Из них конкурсной комиссией было отобрано три сочинения. Находясь в Новолакском районе с рабочим визитом, Сергей Меликов ознакомился с работами победительниц конкурса. Врио Главы Республики Дагестан отметил содержательность работ и их авторский стиль, а также выразил уверенность в необходимости опубликования этих сочинений. Победительницам конкурса были вручены призы.

Напомним, Сергей Меликов в Новолакском районе принял участие в памятных мероприятиях приуроченных двадцать второй годовщине освобождения района от бандформирований.

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