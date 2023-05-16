Сергей Меликов на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России рассказал о сотрудничестве Дагестана с иностранными государствами

Заседание провёл глава российского МИДа Сергей Лавров.

По словам Сергея Меликова, Дагестан является перспективным регионом для развития международных отношений не только со странами Закавказья, но и Центральной Азии.

Глава региона отметил ключевые точки развития отношений с иностранными государствами: формирование грузопотоков транспортного коридора «Север – Юг» и «Восток – Запад»; экспорт продукции агропромышленного комплекса и промышленной продукции Дагестана;

участие в культурно-гуманитарных мероприятиях, в частности, в праздновании 100-летия Расула Гамзатова; туристические связи.

«Происходящие изменения в системе глобальных логистических маршрутов значение республики еще больше усиливают. Наличие серьезных перспектив в определенной степени подтверждается и активизацией визитов должностных лиц иностранных государств в наш регион. Республика является ярким примером многовекового диалога культур, местом встречи Востока и Запада. Мы и дальше будем активно участвовать в развитии сотрудничества с государствами Центральной Азии на благо наших народов», – сказал Сергей Меликов.