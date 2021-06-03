Сергей Меликов на ПМЭФ-2021 обсудил сотрудничество с крупным производителем стекла

Сергей Меликов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава республики встретился с председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым. Продукция компании из Башкортостана признана на международном рынке.

В настоящее время образовано новое предприятие «Салаватстекло Каспий» на базе Каспийского завода листового стекла.

Сергей Меликов и первый заместитель Председателя Правительства Нюсрет Омаров обсудили с руководством компании ее дальнейшее развитие, поговорили о расширении ассортимента.