Сергей Меликов на Параде Победы: «Этот праздник для нашей страны и каждого из нас всегда будет священным!»

Сегодня, 9 мая, глава Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов принял участие в военном параде, который уже в четвертый раз прошел на главной площади города Каспийска.

Мероприятие стало центральным событием празднования 78-й годовщины Великой Победы.

Почтить память героев и увидеть боевые возможности вооруженных сил современной России пришли в этот день председатель НС РД Заур Аскендеров, председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, государственный секретарь республики Магомед-Султан Магомедов, руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов. Среди почетных гостей праздничного мероприятия – ветераны Великой Отечественной войны, в том числе Ибрагим-Паша Султанович Садыков, отпраздновавший в начале этого года свое 99-летие.

Под бой кремлевских курантов открыла Парад Победы в Каспийске знамённая группа – офицеры Краснознамённой Каспийской флотилии. Именно им была предоставлена честь вынести Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Представители старшего поколения – деды и прадеды этих военнослужащих – участники Великой Отечественной войны, чьи подвиги отмечены многочисленными государственными наградами.

Командовал парадом войск гарнизона начальник штаба Краснознаменной Каспийской флотилии контр-адмирал Олег Криворог. Принимал парад командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков.

В это же время на экране в прямом эфире транслировались мероприятия, проводимые на Красной площади столицы России: ко всем россиянам с поздравлением обратился Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин.

После объявленной минуты молчания поздравил дагестанцев со знаменательным событием и глава республики Сергей Меликов:

«Этот праздник для нашей страны и каждого из нас всегда будет священным!

Семьдесят восемь лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в самой страшной и кровавой войне, спас нашу Родину от порабощения, подарив всему миру жизнь и свободу», – обратился к участникам парада глава Дагестана.

В каждой семье, отметил боевой генерал, есть своя история Победы 45-го, рассказанная родными – непосредственными участниками боевых действий или тружениками тыла. Благодаря им жива память, которая передается из поколения в поколение, чтобы подвиг народа никогда не был забыт.

«Мы преклоняемся сегодня перед теми, чье мужество, отвага и готовность умереть за Отчизну стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их приспешников.

Эти страшные страдания не может залечить даже время. И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне – мы помним!

В тот великий победный майский день 1945-го года многим казалось, что война никогда не повторится. Но сегодня мы видим, что трагические уроки Второй Мировой войны многими забыты. Предатель народа Украины Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Хотя из истории мы знаем, что значительная часть порабощенной тогда Европы выступала в одном ряду с захватчиками, на оснащение военной машины рейха работали оккупированные страны Европы и другие союзники Гитлера.

И вновь, спустя десятилетия, рвутся снаряды, полыхают пожары и гибнут мирные люди. Вновь на территории Украины звучит немецкая, итальянская, испанская, английская речь, вновь выпущена кошачья свора с крестами – «леопарды», «гепарды», и вновь российские военнослужащие так же, как и великое поколение победителей, вынуждены бороться с этой нечистью. Но мы никому не позволим украсть нашу Победу», – уверенно заявил Сергей Меликов.

Глава республики, говоря о вкладе дагестанского народа в разгром фашизма, процитировал народного поэта Дагестана Расула Гамзатова: «Бывают в жизни каждого человека и даже народа такие минуты, когда нужно определиться: кто ты, с кем ты и где ты? А ведь, отвечая на эти вопросы, ни себе, ни жизни не соврешь. Тут не поможет ни ораторство, ни митинги, а только личное участие в происходящем».

В годы войны Дагестан, где проживало чуть более 1 млн человек, дал фронту около 180 тыс. мужественных воинов, более 90 тыс. из них не вернулись домой.

«Каждый своими собственными возможностями приближал тот великий день, когда небо над Родиной вновь станет мирным. В те дни целые семьи подавали заявления с просьбой отправить на фронт. Из семьи Абдулгамидовых Акушинского района ушли на фронт 12 сыновей и внуков. Из Ахвахского района на фронт отправились семеро братьев Магомедовых.

И сегодня матери провожают своих сыновей добивать «чуму» в зоне специальной военной операции.

Гамзалаева Зубайжат Магомедкаримовна из Казбековского района проводила троих сыновей, которые на передовой мужественно защищают интересы Отчизны», – подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день около тысячи дагестанских военнослужащих отмечены государственными наградами за достойное выполнение боевых задач в зоне СВО. Семеро дагестанцев получили высочайшее звание Героя России.

«Мы гордимся тем, что в этом году наш Каспийск впервые проводит Парад Победы в статусе Города трудовой доблести. Здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс, позволивший наладить выпуск многих видов оборонной продукции.

За годы войны совместными усилиями дагестанцев было собрано свыше 1 млрд рублей в фонд обороны страны. Так, для нужд фронта Ибрагим Карабудагов из села Губден внес более 300 тысяч рублей, несколько тонн зерна, полтонны мяса и много теплых вещей, учителя только Ахтынского района внесли 250 тысяч рублей. Хочу сказать для сведения, что в то время средняя заработная плата в стране составляла около 380 рублей, а танк Т-34 стоил примерно 250 тыс. рублей», – отметил вклад дагестанцев Сергей Меликов.

На собранные средства тогда были построены 3 бронепоезда, танковая колонна, несколько авиаэскадрилий. Горцы республики за первые два года войны собрали и отправили для защитников Отечества 150 вагонов с теплыми вещами, 140 вагонов продовольственных и вещевых подарков, 80 тысяч индивидуальных посылок.

Развернутая крупная госпитальная база в республике включала в себя лучшие здания школ, клубов, гостиниц и общежитий. Самоотверженным трудом медиков республики удалось вернуть более 75 процентов раненых и больных воинов после лечения на фронт.

В 1941–1942 гг. была построена железнодорожная ветка Кизляр – Астрахань, сыгравшая важную роль в снабжении фронта горючим, вооружением, боеприпасами. В период битвы за Кавказ, 80-летие которой отмечается в этом году, железнодорожная линия Кизляр – Астрахань являлась единственным путем, связывавшим важнейшую сырьевую базу Закавказья с центральными районами страны.

Яркой страницей в историю Краснознаменной Каспийской флотилии, напомнил глава республики, вошло участие моряков-каспийцев на фронтах Великой Отечественной войны, которые отважно сражались под Севастополем, Керчью, Мариуполем и на других участках фронта, сопровождали транспорты с нефтью, военными грузами.

«Несмотря на трудности военного времени, дагестанцы сделали все, чтобы обеспечить фронт необходимым, и внесли свой посильный вклад в достижение Победы. И в нынешнее нелегкое время в помощь Донбассу республика уже направила более 8,5 тысячи тонн гуманитарного груза. Это один из самых высоких показателей среди регионов страны», – сказал Сергей Меликов и поблагодарил в этот праздничный день всех дагестанцев за проявленную гражданскую позицию.

«Россия – миролюбивая и открытая страна. Несмотря на современные вызовы, праздничный парад на Красной площади, в центре страны, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад в республике, как и во всех уголках великого государства, – это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории.

И недавнее заявление одного из деятелей фашистской клики Киева «о готовности убивать русских по всему миру» чудовищно.

Русские – это мы все: аварцы, лакцы, даргинцы, татары, башкиры. Мы все – русские! Один народ, объединенный общей судьбой.

Наш святой долг – сохранить это будущее для новых поколений, сберечь проверенное в суровых боях наше единство», – призвал глава региона.

Обращаясь к ветеранам, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, Сергей Меликов назвал историю жизни того поколения истинным примером мужества, доблести и духовного величия.

«Мы учимся у вас искренне любить Родину и верить в ее завтрашний день. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые защитили многие народы от геноцида и рабства.

В этот торжественный день я хочу пожелать нам, потомкам победителей, мужества и стойкости! Наше дело правое. Враг будет разбит! Победа будет за нами! С праздником! С днем Великой Победы!».

После выступления главы региона торжественным маршем под музыку военных лет по главной площади Каспийска прошла знамённая группа в сопровождении роты почётного караула, состоящей из трёх взводов, олицетворяющих три вида Вооружённых Сил.

В составе пешей колонны были парадные расчёты Краснознаменной Каспийской флотилии, 136-й отдельной гвардейской мотострелковой, Усманско-Берлинской, Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РД, Дагестанской таможни и МЧС республики, личный состав Пограничного управления ФСБ России по РД, бригады надводных кораблей и женщины-военнослужащие.

Среди участников Парада Победы – будущие защитники Отечества, в том числе юнармейцы республики и кадеты морской школы-интерната им. М. Гаджиева.

Ну и конечно, техника. В механизированной колонне парадного расчёта по главной площади Каспийска проехали такие образцы современной боевой техники и вооружения, как бронетранспортеры БТР-82А, новейшие бронеавтомобили «АХМАТ», мобильная лаборатория «Корвет-С» на базе автомобиля КАМАЗ-5350 и ГАЗ 2330-ТИГР, советская боевая машина реактивной артиллерии легендарная «Катюша» и пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».

Парадный марш в этот день завершил сводный военный оркестр гарнизона, исполнив легендарную песню «День Победы».