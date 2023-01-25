Сергей Меликов: «Мы планируем к концу 2024 года проблему обращения с ТКО в Дагестане закрыть»

На прямую линию с Главой РД поступил вопрос, касающийся вывоза мусора и обращения с ТКО. «Можем ли мы надеяться на то, что в ближайшее время эта проблема в Махачкале и Дагестане будет решена?», — спросил житель региона.

Сергей Меликов отметил, что это системная проблема, которая существует не только в Дагестане, но и в других регионах РФ. Вспоминая «мусорный коллапс», который случился в январе 2021 года, Глава РД рассказал, что эта ситуация заставила внеочередным способом приступить к ее решению. «Для решения проблемы переработки ТКО нужен документ, который называется территориальной схемой. Без него мы никуда бы не пошли. В Дагестане эта схема была, но была «ни о чем», на ней должны были быть указаны кластеры для переработки мусора, должна быть учтена удаленность этого кластера от населенных пунктов «…» При этом такая схема должна быть утверждена Минприроды РФ.

Весь 2021 год мы посвятили разработке территориальной схемы, так как она лежит в основе всех финансовых и прочих решений. Она была принята и признана одной из лучших в России. В результате мы создали компанию «Региональный экологический оператор». Уже проведено финансирование этой компании. В 2022 году она приступила к подготовке технического задания для создания проектов по сети объектов для сбора, сортировки и переработки мусора. В этом году мы приступаем к строительству республиканских заводов мусоропереработывающих. Мы планируем к концу 2024 года проблему обращения с ТКО в Дагестане закрыть», — ответ Сергей Меликов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/sergej-melikov-my-planiruem-k-koncu-2024-goda-problemu-obrashhenija-s-tko-v-dagestane-zakryt/