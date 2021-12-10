Сергей Меликов: «Мы передали одно из самых красивых мест в Махачкале под строительство образовательного центра “Альтаир”»

На пресс-конференции, которая прошла 9 декабря в рамках Форума СМИ, Глава Дагестана рассказал о ходе разработки Центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир».

«Мы передали одно из самых красивых мест в Махачкале под строительство образовательного центра. Сейчас Минобрнауки РД изучает практики других подобных центров, тематику направлений обучения, которые могут лечь в основу на базе “Сириуса”», – сказал он.

Напомним, ранее Меликов передал резиденцию Главы республики в 14 гектаров земли, расположенной на горе Тарки-Тау, под строительство центра для одаренных детей «Альтаир».