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Сергей Меликов: «Мы передали одно из самых красивых мест в Махачкале под строительство образовательного центра “Альтаир”»

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На пресс-конференции, которая прошла 9 декабря в рамках Форума СМИ, Глава Дагестана рассказал о ходе разработки Центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир».

«Мы передали одно из самых красивых мест в Махачкале под строительство образовательного центра. Сейчас Минобрнауки РД изучает практики других подобных центров, тематику направлений обучения, которые могут лечь в основу на базе “Сириуса”», – сказал он.

Напомним, ранее Меликов передал резиденцию Главы республики в 14 гектаров земли, расположенной на горе Тарки-Тау, под строительство центра для одаренных детей «Альтаир».

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