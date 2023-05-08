Сергей Меликов: «Мы не дадим себя убивать!»

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал заявление главы ГУР Украины Буданова о готовности Киева убивать русских по всему миру.

«Сегодня, как и 80 лет назад, наши ребята ломают хребет фашистской, нацистской гадине. По-другому сказать нельзя.

Буквально вчера один из наших врагов, начальник главного управления разведки Вооруженных сил Украины заявил о готовности убивать русских по всему миру.

Русские – это мы с вами: аварцы, лакцы, татары, башкиры. Мы все – русские! И они готовы убивать нас везде.

Эти слова фашистов подчеркивают справедливость проводимой специальной военной операции. Мы не дадим себя убивать!

И благодаря таким ребятам, как Абдулмуслим Алибегов, мы это докажем. Они – герои нашего времени», – заявил руководитель республики.