Сергей Меликов: «Мы не будем сокращать расходы ни на одну социальную программу»

«Мы не будем сокращать расходы ни на одну социальную программу. Более того, все параметры в этом направлении соответствуют приоритетам, определенным в целом по стране», — подчеркнул Сергей Меликов, комментируя работу по планированию регионального бюджета на следующий год.

Глава Дагестана отметил, что, помимо предусмотренной поддержки ряда социальных групп граждан, в бюджете на будущий период должны быть запланированы расходы на помощь семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины с самого начала, мобилизованных дагестанцев и добровольцев.