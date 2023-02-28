Сергей Меликов: «Мы единый народ, мы вместе. И значит, мы победим!»

В своем большом интервью директору ГТРК «Дагестан» Луизе Алихановой, Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о реализации в Дагестане поручений президента России, затронутых в Послании: поддержке участников спецоперации, развитии экономики региона, строительстве новых социальных объектов и о многом другом.

В частности, о мерах поддержки участников СВО. «В республике реализуются и другие меры поддержки, о которых говорил Владимир Владимирович. Я хочу от души поблагодарить всех дагестанцев за оказываемую помощь. Она идет не только от государственных организаций, но и от предприятий, лично от граждан. Я вспоминаю теплые носки, которые вязали наши бабушки и отправляли на фронт, теплые письма детей, акцию по изготовлению свечей для обогрева и освещения тех пунктов временной дислокации, где нет электричества. И эти свечи, они ведь не просто дают тепло как физическое свойство, они ещё и хранят тепло людей, которые их изготавливали. Мы отправили более 5000 тонн гуманитарной помощи участникам СВО и в новые субъекты. При этом не забыли и про такие страны, как Сирия. Все это – тепло и доброта наших людей», — сказал глава региона.

«Для Дагестана это свойственно, особенно в тот период, когда дагестанцы сами живут не очень хорошо и, может быть, сами во многом нуждаются в поддержке. Но, тем не менее, они отдают, чтобы поддержать и наших земляков, и тех людей, которые сегодня находятся в более сложной ситуации. За это им огромное спасибо. Об этом и Владимир Владимирович говорил в адрес нашей большой страны. Но мы, наверное, полное право имеем быть одними из первых, кто эту благодарность получает от Верховного главнокомандующего», — отметил С. Меликов.

Касаясь вопроса об образовании, глава республики резюмировал:

«Ещё очень важное вчера подчеркнул Владимир Владимирович: нужно не только дать образование, но и дать возможность получившему образованию трудоустроиться. Это касается Дагестана. В очередной раз хочу сказать, что я лично не буду мириться с историями, когда мы получаем информацию, что всё-таки имеет место проплата за поступление в вуз, получение рабочего места, имеет место проплата за то, чтобы попасть, например, в программу «Земский доктор». Нам надо все это искоренять».

А на вопрос Л. Алихановой: А это возможно, Сергей Алимович?

С. Меликов ответил: «Если это все сделают – да! Если одновременно два человека не совершат одно деяние, то есть один не даст взятку, а другой не возьмет взятку, этого не будет. Надо просто это прекратить всем. А то у нас дошло до того, что некоторые говорят: это наша ментальность, мы так веками жили. И здесь, конечно, подход к подбору кадров должен быть другой. И, скорее всего, мы вернемся рано или поздно к тому, о чем вчера сказал Владимир Владимирович. А он вчера сказал, что участники СВО должны приходить во власть. Человек, который увидел черное и белое, который на войне увидел порядочность, честность, подлость, трусость, он это сохранит в памяти на всю жизнь. Если его ещё довернуть существующим образованием или дать возможность получить образование и с этими моральными нормами завести в депутатский корпус, в органы власти, в органы местного самоуправления… Ну, например, давайте сделаем так, чтобы у нас в каждом районе один из заместителей был участник СВО. Я не говорю про всех. Есть вещи, от которых никуда не уйдем. Залог успешного воспитания зависит от папы с мамой. Но если папа с мамой тебя воспитали так, что ты пошел в военкомат и сам написал рапорт: «Примите меня. Хочу защищать страну», – значит, это правильное воспитание. Значит, он должен сюда вернуться и здесь страну защищать дальше. Там – от внешнего врага, а здесь – от внутреннего, который щупальцами везде пытается на что-то надавить. Об этом тоже надо думать».

В заключение Глава Дагестана выразил свои искренние пожелания: «Хочу всех поблагодарить: тех, кто защищает страну, и тех, кто обеспечивает их, тех, кто помогает, и тех, кто поддерживает. Огромное спасибо за то, что вчера нас всех отметил в этом отношении Владимир Владимирович. Мы единый народ, мы вместе. И значит, мы победим!»

Глава Республики Дагестан в этом большом и актуальном интервью затронул все вопросы качественного обустройства общественной жизни региона, пути их реализации, защиты национальных интересов страны и ее защитников, вытекающие из поручений Президента России.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»