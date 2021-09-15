Сергей Меликов: «Люди ждут конкретных результатов от принимаемых мер»

Центр управления регионом, созданный по поручению Сергея Меликова в Республике Дагестан, стал поистине действенным каналом обратной связи между населением и властью, а не статистическим органом, фиксирующим имеющиеся социальные проблемы и невыполненные обязательства и запросы граждан.

ЦУР дает ясную картину дел на местах, получая информацию непосредственно от гражданского сообщества, а не от чиновников, которая зачастую не соответствует реальному положению дел.

Глава региона после плановых и по запросам населения рабочих поездок по высокогорным и равнинным муниципалитетам дает поручения руководителям органов власти по вопросам, наиболее волнующих население, иные по возможности оперативно решаются на местах.

«Мы все, представители власти, будем посещать муниципальные центры управления. Проблемы, которые волнуют граждан, объективно не всегда находятся в ведении органов местного самоуправления. Наша общая задача состоит в том, чтобы данные каналы связи с населением были эффективно организованы и налажены, так как люди ждут конкретных результатов от принимаемых мер», – сказал Сергей Меликов 13 сентября на совещании по выявленным ЦУРом проблемным вопросам.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»