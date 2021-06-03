Общество

Сергей Меликов лоббирует интересы Дагестана на площадках ПМЭФ-2021

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Глава Дагестана Сергей Меликов впервые принимает участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума-2021 в качестве руководителя региона.

Нынешний XXIV Петербургский международный экономический форум — это огромная площадка для налаживания полезных экономических связей с регионами по всей России и за рубежом, знакомства с крупным бизнесом и инвесторами. И Глава Дагестана Сергей Меликов с первых дней работы форума использует его возможности с пользой для Дагестана, лоббируя на  площадках форума и деловых встречах  экономические интересы родного региона.

Одна из таких встреч состоялась с председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым. И, как мы знаем, недавно в Дагестане образовано новое предприятие ООО «Салаватстекло Каспий», где планируется расширение ассортимента выпускаемой   продукции. Были рассмотрены вопросы взаимодействия и дальнейшего развития предприятия, реализации новых проектов «Салаватстекло Каспий». 

Развитие этого предприятия даст Дагестану дополнительно рабочие места, экономические перспективы, укрепит  культурные, дружеские и взаимовыгодные экономические связи между республиками Дагестан и Башкортостан.       

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»

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