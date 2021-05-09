Сергей Меликов лично поздравил ветеранов с Днем Победы

В День Победы Сергей Меликов навестил ветеранов Великой Отечественной войны и лично поздравил их с 76-ой годовщиной Победы над фашистской Германией. Ветеран ВОВ Магомет Шах-Гусейнов был призван на фронт в 1943 году. Воевал на полях первого Белорусского фронта в звании старшего сержанта. После демобилизации трудился на благо Дагестана. Возглавлял Республиканский комитет ветеранов войны и военной службы. Ветерану ВОВ Курбану Магомедовичу Курбанову в 1941 году было пятнадцать лет. В силу возраста он не был призван на фронт, однако добился включения в истребительный батальон местного отдела НКВД. После войны служил в органах государственной безопасности. Сергей Меликов выразил слова благодарности ветеранам за вклад в победу над фашистской Германией, а также пожелал им здоровья.

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